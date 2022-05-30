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Beşiktaş’ta forvet transferi sil baştan! İşte listedeki isimler

Beşiktaş’ta forvet transferi sil baştan! İşte listedeki isimler

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, forvet takviyesi için Alexander Sörloth, Adam Buksa ve Jordy Caicedo gibi isimleri gündemine almıştı. Sörloth transferinde maliyeti nedeniyle bekleme kararı alan siyah-beyazlılar, Buksa'nın da Fransa'nın Lens takımına gitmesi sonrası forvet transferi için adaylarını çoğalttı. İşte Beşiktaş'ın golcü transferinde yeni adayları... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.05.2022- 18:19 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 18:25
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Beşiktaş’ta forvet transferi sil baştan! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu hayal kırıklığı ile bitirdi.

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