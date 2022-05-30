Beşiktaş’ta forvet transferi sil baştan! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu hayal kırıklığı ile bitirdi. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Kartal, devamında Önder Karaveli ve son olarak Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getirdi. Süper Lig'i 59 puanla 6. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda. Teknik patron Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler öncelik olarak forvet transferine ağırlık verdi. Başkanlık seçimini geride bırakan Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, forvet transferi için Alexander Sörloth, Adam Buksa, Jordy Caicedo için görüşmelerde bulunmuştu. SÖRLOTH TRANSFERİNDE MALİYET YÜKSEK! Beşiktaş'ın renklerine bağlamak istediği Sörloth transferinde maliyet nedeniyle geri adım atıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Leipzig'in istediği bonservis bedeli sonrası Norveçli golcünün transferinde bekleme kararı aldı. Alman ekibinin 26 yaşındaki golcü için 10-12 milyon Euro arasında bonservis bedeli istediği aktarıldı. Sörloth transferinde Fenerbahçe şu anlık avantajlı durumda. ADAM BUKSA ELDEN KAÇTI! Beşiktaş'ta forvet transferi için teklifte bulunduğu oyunculardan biri de Adam Buksa'ydı. Ancak Polonyalı oyuncu için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Buksa, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in yolunu tuttu. Buksa transferinde sonuç alamayan siyah-beyazlı ekip, transferde sürpriz bir golcüyü gündemine aldı. 2 GOLCÜ DAHA LİSTEDE! Beşiktaş'ın, Cenk Tosun ve Franck Mbella Etouga'yı transfer listesine eklediği belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin forvet hattına en az 2 transfer yapacağı öğrenildi. Etouga'nın Atletico Madrid, Inter ve Bayern Leverkusen gibi takımların da istediği ifade edildi. CAICEDO İÇİN CEVAP BEKLENİYOR! Beşiktaş, daha önceden Jordy Caicedo için CSKA-Sofia'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmişti. Siyah-beyazlılar, Bulgaristan ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Caicedo'nun, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade belirtildi. STOPERE YERLİ TAKVİYESİ! Ayrıca stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Hellas Verona'da bulunan Mert Çetin'i gündemine aldığı ifade edildi. Beşiktaş'ın yeni sezon kampına kalabalık bir şekilde gitmesi ve teknik patron Valerien Ismael'in oyuncuların durumunu izlemesi bekleniyor. Gelecek sezon Avrupa'da yer almayacak olan Kartal, transferleri kampa kadar yetiştirip oyuncuların Fransız teknik adamın sistemine uyması için zaman kaybetmemesini sağlayacak. FRANCK MBELLA ETOUGA KİMDİR? 18 Eylül 2001 doğumlu Franck Mbella Etouga futbola, ülkesi Kamerun'un Fortuna du Mfou takımında başladı. 25 Ekim 2021'de Gana'nın Asante Kotoko kulübüne transfer olan 20 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 25 resmi mücadelede 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Etouga, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.