10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana kadar transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma ile Jeremain Lens ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.
Giriş Tarihi: 10.07.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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