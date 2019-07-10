Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana kadar transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma ile Jeremain Lens ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





