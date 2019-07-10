10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana kadar transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma ile Jeremain Lens ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 07:49
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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı camianın büyük beğenisini kazanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Kara Kartal, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerinde de mutlu sona çok yakın.

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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen Lewis Holtby'i de İstanbul'a getiren siyah-beyazlılarda gündem kanat transferi...

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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Tecrübeli futbolcuları Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş ile ilgili Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar

Kara Kartal, Brentford'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins'i gündemine aldı.

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