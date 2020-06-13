Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! "Futbolla alakası yok"

Süper Lig'in 27'inci haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de kritik mücadele ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu için "Futbolla alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 23:59 ABONE OL