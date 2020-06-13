14 Haziran 2020, Pazar

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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! "Futbolla alakası yok"

Süper Lig'in 27'inci haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de kritik mücadele ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusu için "Futbolla alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 23:59
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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! Futbolla alakası yok

Süper Lig'de 3 aylık aranın ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! Futbolla alakası yok

Konuk ekip Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.

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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! Futbolla alakası yok

Siyah-beyazlı takımın tek sayısı ise 68. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.

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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! Futbolla alakası yok

Geri kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabası başka gol getirmedi ve Antalyaspor yenilgisizlik serisini 9 maça yükseltti.

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Rıdvan Dilmen'den yıldız isme sert sözler! Futbolla alakası yok

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:

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