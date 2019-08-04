Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala birçok oyuncusundan sakatlık sebebiyle mahrum kalan siyah-beyazlılarda sakatlık kervanına bir isim daha katıldı. Beşiktaş son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 19:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





