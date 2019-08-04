04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala birçok oyuncusundan sakatlık sebebiyle mahrum kalan siyah-beyazlılarda sakatlık kervanına bir isim daha katıldı. Beşiktaş son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 19:59
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Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

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Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezon hazırlıklarına devam ederken oyuncuların yaşadığı sakatlıklar deneyimli teknik adamın başını ağrıtıyor.

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Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

Beşiktaş'ın Brescia ile karşı karşıya geldiği maçta bir isim daha sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalırken yeni sezon öncesi sakatlanan oyuncu sayısı 8'e çıktı.

İşte siyah-beyazlıların sakatlık listesi ve sahalara dönüş süreleri...

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Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

NECİP UYSAL

Brescia maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgi henüz gelmedi.

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Beşiktaş revire döndü! 8. sakatlık...

BURAK YILMAZ

1 ay

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