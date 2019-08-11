11 Ağustos 2019, Pazar
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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru
Şili basını, siyah-beyazlıların 32 yaşındaki 10 numara için oyuncuya senelik 4 milyon euro teklif ettiğini, İnter'in de Vidal için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 11.08.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 06:49
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