11 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

Şili basını, siyah-beyazlıların 32 yaşındaki 10 numara için oyuncuya senelik 4 milyon euro teklif ettiğini, İnter'in de Vidal için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 11.08.2019 00:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 06:49
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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

Şili basınından Show Sports Chile'nin haberine göre Beşiktaş, Arturo Vidal transferinde devreye girdi ve 'King Arturo' lakaplı futbolcuya senelik 4 milyon euro teklif etti.

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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

Kadrosunda Medel ve Roco gibi Şilili futbolcular bulunan Beşiktaş'ın Vidal'i kadrosuna katmayı planladığı yazıldı.

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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

Öte yandan siyah beyazlı kulübün bu transferde Inter ile yarıştığı ifade edildi.

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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

94 GOL ATTI, 71 ASİST YAPTI

Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Şilili futbolcu bu sezon 53 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

İlerleyen yaşı nedeniyle kadrodaki durumu tehlikeye giren Arturo Vidal, geçmişte Bayern Münih, Juventus, Bayer Leverkusen ve Şili ekibi Colo Colo'da forma giydi.

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