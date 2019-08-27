27 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...
Süper Lig'e Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık şok bir mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı. 2 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonu öncesi vitesi yükselten Siyah-Beyazlılar 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 07:09
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