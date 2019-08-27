27 Ağustos 2019, Salı

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

Süper Lig'e Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık şok bir mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmiş durumda. Takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı. 2 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonu öncesi vitesi yükselten Siyah-Beyazlılar 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 07:09
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

Süper Lig'e 2'de 1 yaparak ikinci hafta sonunda 3 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'da transfer harekatı devam ediyor.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

İlk hafta mücadelesinde perdeyi Sivasspor karşılaşmasıyla açan Kartal, deplasmanda karşılaştığı rakibin 3-0'lık şok bir skorla boyun eğerken, ikinci hafta evinde İzmir ekibi Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmüştü.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

2 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonu öncesi kadrodaki eksikleri göre Abdullah Avcı'da yönetime transfer yapılması yönünde talimat vermişti.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

Yapılacak transferlerin yanında takımdan da bazı isimlerin gönderilmesi gündemde olan isimlerin başında Portekizli yıldız Quaresma gelirken, Lens ve Medel'in de geleceği netleşmeye başlıyor.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! 3 isim birden...

İşte N'Koudou'nun ardından 3 bomba birden patlatmaya hazırlanan Kartal'ın transfer gündemi...

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