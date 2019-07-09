09 Temmuz 2019, Salı

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran ve geçtiğimiz sezon Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazlıların, Tyler Boyd ve Ertaç Özbir transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen Alman orta saha Lewis Holtby'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, dünya yıldızı ismi bedavaya kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 18:54
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta hareketlilik başladı...

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte zirveye oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Transfer bombalarını peş peşe patlatmayı planlayan Kara Kartal; Adem Ljajic'in ardından Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir ve Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Bu iki oyuncuya imza attırmak içinn gün sayan yönetimin son olarak Hamburg forması giyen Alman orta saha Lewis Holtby'i de İstanbul'a getirdiği iddia edilmişti.

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Beşiktaş ile ilgili taraftarı heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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