Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı bedavaya geliyor

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran ve geçtiğimiz sezon Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazlıların, Tyler Boyd ve Ertaç Özbir transferlerini de önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen Alman orta saha Lewis Holtby'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, dünya yıldızı ismi bedavaya kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 18:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





