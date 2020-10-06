06 Ekim 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, bir tek Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katabilmişti. Listesinde Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic gibi dünya yıldızları bulunan siyah-beyazlılar, bu futbolcularda mutlu sona ulaşamadı. Transferin son günü büyük bir toplantı gerçekleştiren Kara Kartal'da, işte isim isim son yaşananlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 08:06
ABONE OL
  • 1
  • 9
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını bir tek Vincent Aboubakar'la güçlendirebilmişti. Siyah-beyazlılar, 3 dünya yıldızını transfer listesine almışsa da, mutlu sona ulaşamadı. İşte isim isim yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

KALINIC: Oyuncuya yapılan son teklif 2.5 milyon Euro maaş ve bonus toplamı yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme oldu.

  • 3
  • 9
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

Ancak 32 yaşındaki futbolcuya dün öğlen saatlerine doğru İtalya'nın Verona kulübünden teklif geldi.

  • 4
  • 9
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

3 milyon Euro net ücreti iki yıla yayan ve ilk sezonun yarısını ödeyecek olan İtalyanlar, Kalinic'i ikna ederek transferi gerçekleştirdi.

  • 5
  • 9
Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

MANDZUKIC: Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya 2.5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifi götürüldü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör