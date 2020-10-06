Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaşamadı! Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic...

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, bir tek Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katabilmişti. Listesinde Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic gibi dünya yıldızları bulunan siyah-beyazlılar, bu futbolcularda mutlu sona ulaşamadı. Transferin son günü büyük bir toplantı gerçekleştiren Kara Kartal'da, işte isim isim son yaşananlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri