Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta gündeme Başakşehir'den sürpriz bir isim geldi. Visca, Alexandru Epureanu ve Mahmut Pekdemir'le ilgilendiği iddia edilen siyah beyazlılarda yeni bir isim daha gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





