04 Haziran 2019, Salı

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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta gündeme Başakşehir'den sürpriz bir isim geldi. Visca, Alexandru Epureanu ve Mahmut Pekdemir'le ilgilendiği iddia edilen siyah beyazlılarda yeni bir isim daha gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 12:22
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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Mahmut Pekdemir'in siyah beyazlı formayı giyeceği iddialarının ardından çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı.

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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Beşiktaş'ta Eljero Elia transferi gündeme geldi.

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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

Abdulah Avcı'nın Medipol Başakşehir'deki öğrencisi Eljero Elia'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

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Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu

TRT Spor canlı yayında konuşan Ersin Düzen, Beşiktaş - Eljero Elia transferi hakkında konuştu.

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