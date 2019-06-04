04 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta üç transfer birden!
Hoca arayışlarını Abdullah Avcı ile noktalayan Kartal, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yapma niyetinde. Beşiktaş, hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilen Yevhen Konoplyanka, Ben Arfa ve Nikola Vlasic'i takibe aldı.
Giriş Tarihi: 04.06.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 07:58
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