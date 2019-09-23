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Beşiktaş- Başakşehir maçına damga vuran olay!
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+1. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı yıldız oyuncu Douglas'ın Gulbrandsen'e yaptığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 21:30
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