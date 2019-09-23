Beşiktaş- Başakşehir maçına damga vuran olay!

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ GELDİ



Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Bu tepkilerin ardından Arslanboğa, Başakşehir'den Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stephan Tomas'a sarı kart gösterdi.



Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi.'' paylaşımında bulundu.

(Görüntüler beinsport'tan alınmıştır)