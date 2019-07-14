14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 3.sırada bitiren siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Şu ana kadar transferde suskun kalan Beşiktaş, transferde sağlam adımlar atmak istiyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'u imza aşamasına getirdi. Siyah-beyazlılar 3 transfer bombasını patlatarak transfer şov yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 07:42
  • 1
  • 22
Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.

  • 2
  • 22
Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

  • 3
  • 22
Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Birçok isimle temas halinde olan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket ediyor.

  • 4
  • 22
Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirme amacında.

  • 5
  • 22
Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!

Kadro mühendisliğinde genç oyuncular ile tecrübeli isimleri bir arada kullanmayı düşünen Avcı altyapıdan birçok ismi A takıma davet etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör