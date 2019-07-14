14 Temmuz 2019, Pazar
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Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 3.sırada bitiren siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Şu ana kadar transferde suskun kalan Beşiktaş, transferde sağlam adımlar atmak istiyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'u imza aşamasına getirdi. Siyah-beyazlılar 3 transfer bombasını patlatarak transfer şov yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 14.07.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 07:42
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