12 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlatan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Son olarak Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler gündem Yevhen Konoplyanka transferine çevrildi. Ukraynalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Schalke 04, adı siyah-beyazlılarla anılan Konoplyanka'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:11
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"