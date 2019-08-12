12 Ağustos 2019, Pazartesi

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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...

Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlatan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Son olarak Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler gündem Yevhen Konoplyanka transferine çevrildi. Ukraynalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Schalke 04, adı siyah-beyazlılarla anılan Konoplyanka'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:11
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan Kara Kartal; Tler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz kadrosuna katmasının ardından son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Kanat transferi yapmak isteyen ve bu bölge için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki isimse adı Fenerbahçe ile de anılan Yevhen Konoplyanka...
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Ukraynalı yıldızın transferini bir an önce bitirmek için Schalke 04 ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılarda Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma çok yakın...
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