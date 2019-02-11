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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Lucescu ile yolları ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getiriyor. Bu gelişme sonrası hoca arayışına giren Beşiktaş'ın ilk hedefi belli oldu...

Giriş Tarihi: 11.02.2019 15:35
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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Yaptığı tüm açıklamalarda "Beşiktaş'tan ayrılırsam Milli Takım'a giderim" diyen Şenol Güneş, Milli Takım'la anlaştı.

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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Lucescu ile yolları ayırma kararı alan TFF'nin Milli Takım'ın başına Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'i getiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.

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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

İki takımı aynı anda çalıştırma konusuna sıcak bakmayan Şenol Güneş kararını verdi. Şenol Güneş'in kendi isteğiyle yarın Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.

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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Bu gelişme sonrası hoca arayışına geçen Beşiktaş'ta ilk hedef belli oldu. İşte siyah beyazlı ekibin hoca adayları

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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Şenol Güneş'in ardından görevi, Güneş'in yardımcısı Guti'nin alacağı öğrenildi.

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