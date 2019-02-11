İşte Beşiktaş'ın hoca adayları!

Lucescu ile yolları ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getiriyor. Bu gelişme sonrası hoca arayışına giren Beşiktaş'ın ilk hedefi belli oldu...