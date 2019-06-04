04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Beşiktaş ile kontratı sona eren ve ayrılan Adriano, Sao Paulo'ya imza atacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 18:39
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Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Beşiktaş ile kontratı sona eren Brezilyalı sol bek Adriano, Sao Paulo ile anlaştığını açıkladı.

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Adriano yeni kulübünü açıkladı!

34 yaşındaki sol bek, "Sao Paulo benimle ilgilenen kulüplerden bir tanesiydi. Hemen hemen transfer bitti.

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Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Geleceğe bakıyorum. Sao Paulo gibi bir kulüp kariyerime devam etmemi sağladığı için çok mutluyum.

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Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Küçük kontrat detaylarının da hallolmasının ardından imzayı atacağım. Geleceğe umutla bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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Adriano yeni kulübünü açıkladı!

Süper Lig'in yakın tarihte sona erdiğini hatırlatan Adriano, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başlayacağım ve sezon başladığında formda olacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

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