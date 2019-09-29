29 Eylül 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması!
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaşlı taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime ve Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi. Maçın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden önemli açıklamalar geldi. Trabzonspor'da galibiyet sevinci yaşanırken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi ve istifa sorusuna yanıt verdi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 22:06
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