21 Ekim 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 8547 oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Öte yandan mazbatasını almadan çalışmalarına başlayan Çebi'yi bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 14:05
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrası yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kullanılan 8547 oyun 5009.'un alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

ÇEBİ TÜM SANDIKLARDA BİRİNCİ OLDU

Çebi, 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!

ADALI 2983 OYDA KALDI

Beşiktaş Kulübünde ikinci kez başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, 2 bin 983 oy alabildi. Yarışın iddialı isimlerinden Adalı, iddialı olduğu sandıklarda da rakibinin gerisinde kaldı.

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