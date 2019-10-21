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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen büyük tehlike!
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da 8547 oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Öte yandan mazbatasını almadan çalışmalarına başlayan Çebi'yi bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 14:05
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