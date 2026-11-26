Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisinde...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Dev mücadele öncesi Galatasaray'da uzun süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da sakat futbolculardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.