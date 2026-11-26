UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0'lık skorla devirerek galibiyet serinisi 3'e çıkardı. Geçen sezon play-off aşamasını da geçerek son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılılar, yine minimum aynı hedefle ilerliyor. Geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet elde ederek 9 puan toplayan temsilcimiz önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2.1 milyon euro'yu da aldı. Yayın ve katsayı gelirinden de 10 milyon euro alması beklenen Aslan'ın geliri 35 milyona kadar ulaşacak. DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa galibiyetinin ardından soyunma odasına giderek futbolculara müjdeyi verdi. Özbek, daha önce 700 bin euro olarak belirlenen galibiyet primini 1 milyon euroya yükseltti. Özbek'in bu jesti sonrası futbolcuların soyunma odasında büyük sevinç yaşadığı belirtiliyor. Belirlenen 1 milyon euroluk primin iki taksit halinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı da gelen haberler arasında.