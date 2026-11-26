Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimalini açıkladıla!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları 1-0'lık galibiyetlerle haftayı kayıpsız geçti. İki takımın üst üste gelen başarılı sonuçları, play-off turunda karşı karşıya gelme ihtimalini de ortaya çıkrdı. İşte o ihtimaller... (FB GS spor haberi)