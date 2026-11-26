Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eşleşme ihtimalini açıkladıla!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları 1-0'lık galibiyetlerle haftayı kayıpsız geçti. İki takımın üst üste gelen başarılı sonuçları, play-off turunda karşı karşıya gelme ihtimalini de ortaya çıkrdı. İşte o ihtimaller... (FB GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, aldıkları kritik galibiyetlerle haftayı kayıpsız geçti.
İki takımın üst üste gelen başarılı sonuçları, play-off turunda karşı karşıya gelme ihtimalini de gündeme taşıdı.
Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran Aslan, lig sıralamasında 14. basamağa yükseldi.
Fenerbahçe ise Londra'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
Mücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Liverpool galibiyetinin ardından Shakhtar'ı da mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e yükselterek 16. sıraya yerleşti.
İki temsilcimizin aldığı sonuçlar, Şampiyonlar Ligi'nde play-off umutlarını güçlendirirken futbolseverlerin aklına dikkat çeken bir ihtimali getirdi: Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa'da birbirine rakip olabilir mi?
PLAY-OFF'TA DERBİ İHTİMALİ YÜZDE 4,6 Galatasaray'ın 9 puanla 14., Fenerbahçe'nin ise 8 puanla 16. sırada bulunduğu tabloda iki ezeli rakibin play-off turunda eşleşme olasılığı merak konusu oldu.
Ülke Puanı tarafından gerçekleştirilen 10 bin simülasyonluk çalışmada, iki takımın play-off aşamasında karşı karşıya gelme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
Bu oran, Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesini olası play-off karşılaşmaları arasında en yüksek 11. sıraya taşıdı.
Listenin ilk sırasında ise yüzde 5,1 ihtimalle Galatasaray-Porto eşleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'IN EN OLASI RAKİPLERİ Simülasyon sonuçlarına göre sarı-kırmızılı ekibin play-off turunda karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu üç takım şöyle sıralandı: