Yabancı basından flaş manşet: Galatasaray, Emery'yi çileden çıkardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleden Deniz Gül'ün golüyle 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılı ekibin bu zaferi yabancı basında da manşet oldu. Başta İngiliz medyası olmak üzere Avrupa'daki gazeteler ve internet siteleri, Deniz Gül'den övgüyle söz etti. İşte o manşetler...