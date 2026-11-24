UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maç sonrası konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol teknik adam, "İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık. Galatasaray'ı durdurduk. Oyun bizdeydi. Kontralarını engelleyebildik ama bunlar yeterli olmadı. Bizde eksik olan bir şey vardı o da hücum oyunu... Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk. Yoğun bir pres yaptılar. İkinci yarı onları durduramadık. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray gol attıktan sonra futbol oynamak imkansız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Tamam, maçı bitirin. Biz de daha fazla oynamak istemiyoruz. Hakemin bu konuda adil davrandığını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.