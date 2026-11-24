Galatasaray'dan Aston Villa galibiyeti sonrası dikkat çeken paylaşım!
Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların "Bir şehre iki aslan fazlaydı..." ifadeleriyle yaptığı gönderme gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Deniz Gül'ün kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa galibiyetinin ardından "Bir şehre iki aslan fazlaydı..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu göndermeli paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bir şehre iki aslan fazlaydı… #GSvAVL #UCL https://t.co/Q4yG2KgMlQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2026