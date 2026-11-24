Galatasaray'dan Aston Villa galibiyeti sonrası dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların "Bir şehre iki aslan fazlaydı..." ifadeleriyle yaptığı gönderme gündem oldu.