Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk ediyor. Avrupa'da çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Devler Ligi'ndeki heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Aston Villa'yı konuk ederken sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak Devler Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



GALATASARAY-ASTON VILLA İLK 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Eren, Barış.



Aston Villa: Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen; Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Alysson; Jackson.



GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇINI CANLI İZLEYİN



OKAN BURUK'UN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

İŞTE RAMS PARK ZEMİNİN SON HALİ

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanıyor.Kririk mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetiyor. Mücadelede Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Dördüncü hakem Florian Badstübner oldu. VAR görevini Sören Storks, AVAR görevini ise Johann Pfeifer üstleniyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.

Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi. Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

GALATASARAY İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI NASIL?

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle bugüne kadar 28 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa ile ilk kez resmi bir Avrupa karşılaşmasında rakip oluyor.

Galatasaray'ın kendi sahasındaki İngiliz takımı performansı ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerine karşı evinde oynadığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

OKAN BURUK İÇİN 43. AVRUPA MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı takımın başındaki 43. maçına çıktı. Buruk, geride kalan 42 Avrupa mücadelesinde 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.