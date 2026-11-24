Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Osimhen'in yokluğunda kadroda değişikliğe gittiklerini belirten Buruk, "Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz" diyerek galibiyet hedefini vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Buruk, "Başta tabii ki bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün..." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın kadro tercihleri hakkında konuşan deneyimli teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğu nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunu değiştirdiklerini belirtti. Buruk, "Osimhen'in olmaması sebebiyle Barış'ın yerini değiştirdik. Leao'nun ve Sallai'nin olmaması bizim için önemli. Bir jokeri kaybettik. Rakibimize göre de bir başlangıcımız var. Eren kanatta başlayacak, Jakobs arkada başlayacak. Onu bu maça yetiştirdik. Jakobs oynamak istedi. Yüzde 100 değil ama yüzde 80." dedi.

Aston Villa'nın oyun yapısına da değinen Buruk, rakibin daha defansif bir kadroyla sahaya çıktığına dikkat çekti. İngiliz ekibinin hücumdaki hareketli oyuncularına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "Sağ bek mevkiinde Bellis'le bir stoperle oynuyorlar. Daha defansif çıkmışlar. Oyun içinde McGinn ve Manzambi daha gezen oyuncular. Jackson da hareketli bir oyuncu. Yunus ve Eren'in alacağı pozisyonlar çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Galibiyet için yoğun baskı yapmaları gerektiğini belirten Okan Buruk, Aston Villa'nın baskı altında hata yapabildiğini ancak kendisinin de etkili bir pres oyununa sahip olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımızın şiddetli baskısına ihtiyacımız var. Baskı altında hata yapan bir takım. Ama iyi de baskı yapan bir takım. Bunu da Fenerbahçe maçında çok iyi görmüştük. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak yedek kulübesindeki oyuncularına güvendiğini ifade eden Buruk, alternatiflerinin bulunduğunu belirterek, "Kulübeden gelecek oyuncularımız var. Onlara da güveniyoruz. Deniz, Sane ve İlkay gibi burayı çok iyi bilen oyuncularımız var. Yine orta sahada Nhaga ve Lesley gibi oyuncularımız var. Berat Luş kadroda, ona da çok güveniyoruz. Umarım o da bir yerlerde süre bulacak. Oyunumuza ve taraftarımıza güveniyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.