İşte Deniz Gül'ün son hali! Ismail Jakobs paylaştı
Aston Villa karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, kafa vuruşu sırasında burnuna aldığı darbeyle korkuttu. Genç futbolcunun maç sonrasındaki son hali, Ismail Jakobs'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, kafa vuruşu sırasında burnuna aldığı sert darbe nedeniyle taraftarları endişelendirdi.
Golün ardından yerde kalan ve burnunda kanama meydana gelen Deniz Gül, saha içerisindeki tedavisinin ardından burnu sarılı şekilde mücadeleye devam etti.
Genç futbolcunun maç sonrasındaki son hali ise Ismail Jakobs'un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.