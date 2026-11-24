Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezonki en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten Buruk, oyuncularını tebrik ederken Deniz Gül'ün sakatlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Deniz Gül kaydederken karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitler için başsağlığı dileyerek başlayan Buruk, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ancak yaşanan acı haberlerin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Karşılaşmayı bu sezonun en iyi performanslarından biri olarak değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, başsağlığı dileyerek başlayacağım. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine de dikkat çeken Okan Buruk, futbolcularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

DENİZ GÜL'ÜN DURUMUNA DEĞİNDİ

Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Deniz Gül'ün yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan Buruk, genç futbolcunun aldığı darbeye rağmen mücadeleye devam etmesinden övgüyle söz etti.

Buruk, "Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve yüzde 100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti." şeklinde konuştu.

"BU GALİBİYETİ HERKESE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyetin ülke puanı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Buruk, Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının başarısına dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, "Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da mücadele eden diğer Türk takımlarına da değinen Buruk, Fenerbahçe'nin maçına ve Arda Turan'ın takımına ilişkin değerlendirmesinde esprili bir ifade kullandı.

Buruk, "Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek... Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.