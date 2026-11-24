İlk 8 için 3 maç kaldı! İşte Galatasaray'ın kalan maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek ilk 8 adına önemli bir galibiyet alan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3 maçı kaldı. İşte sarı-kırmızılıların kalan maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde önemli bir galibiyete imza attı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 5 maç sonunda 9 puana ulaştı. İlk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Galatasaray'ı önünde 3 kritik karşılaşma bulunuyor.
İLK DURAK YUNANİSTAN!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 Salı günü Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacak. Atina'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu deplasmandan galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.
FEYENOORD'U RAMS PARK'TA AĞIRLAYACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 7. hafta mücadelesinde ise 19 Ocak 2027 Salı günü Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
SON RAKİP PSG!
Galatasaray, lig aşamasının son haftasında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 27 Ocak 2027 Çarşamba günü oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.
GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
8 Aralık 2026: AEK-Galatasaray (23.00)
19 Ocak 2027: Galatasaray-Feyenoord (20.45)
27 Ocak 2027: PSG-Galatasaray (23.00)