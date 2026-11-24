Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyete sakatlıklar gölge düşürdü. Mario Lemina ve Lucas Torreira mücadeleyi tamamlayamazken galibiyet golünü atan Deniz Gül de burnuna aldığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste üçüncü galibiyetini alarak önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü Deniz Gül kaydederken karşılaşmada yaşanan sakatlıklar teknik heyetin canını sıktı.

Mücadelenin 74. dakikasında Mario Lemina, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi. Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Deniz Gül de karşılaşmada talihsiz bir an yaşadı. Burnuna aldığı darbe sonrası kanlar içerisinde kalan genç futbolcu, saha içerisinde yapılan tedavinin ardından mücadeleye devam etti.

TORREIRA DA SAKATLANDI

Galatasaray'da sakatlık endişesi maçın uzatma dakikalarında da devam etti. Dakikalar 90+2'yi gösterirken Lucas Torreira yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Sahadan sekerek çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu, yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.