Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Aston Villa maçında burnuna darbe alan Deniz Gül'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İnce, genç futbolcunun forma giymesine engel bir durum bulunmadığını belirtti.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Aston Villa karşılaşmasında burnuna darbe alan Deniz Gül'ün son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcunun forma giymesine engel bir durum bulunmadığını belirten İnce, estetik müdahale ve sağlık kontrolleri için hastaneye gideceğini ifade etti.

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Deniz Gül'ün forma giymesine engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmuyor. Genç oyuncu, estetik açıdan gerekli müdahalenin yapılması ve sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye gidiyor." ifadelerini kullandı.