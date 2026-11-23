UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

DAVINSON SANCHEZ'İN AÇIKLAMALARI

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"



"Bir Şampiyonlar Ligi maçı, daha fazla bir konsantrasyon olamaz. Böyle rakiplere karşı kendi evimizde oynadığımız zaman... Burada olmayı hak ettiğimizi göstermek istiyoruz her zaman. Önceki sezonlarda olduğu gibi bizim yanımızda ve arkamızda olan insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir rakip. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Şu anda buradayız, onlara karşı mücadele edeceğiz. Sadece rakibe odaklanmıyoruz, daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz. Onlara karşı en iyi şekilde mücadele etmek için yapmamız gereken bu."

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"EMERY AVRUPA'NIN EN İYİ TEKNİK ADAMLARINDAN"



"Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum. 2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız."



EMERY'NİN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KAYBETMEMESİ HAKKINDA



"Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Emery'nin Avrupa performansına bakarsanız, çok fazla maç kaybeden biri değil. Finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa'da yüksek başarıya sahip. Genel olarak Avrupa'da çok az maç kaybediyor. Bu orana bakınca Türk takımlarına karşı kaybetmemesi normal. Ona karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımıza odaklanacağız öncelikle. İyi bir kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız."



"BAZI MEVKİLERDE ZORLANABİLİRİZ"



"İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde zorlanabiliriz. Hem maçın başlangıcında hem devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Oyuncuların durumuna göre değerlendireceğiz. Mecbur kalınca yapıyoruz, yapacağız. İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde zorlanabiliriz. Hem maçın başlangıcında hem devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Oyuncuların durumuna göre değerlendireceğiz. Mecbur kalınca yapıyoruz, yapacağız."



ZEMİN HAKKINDA



"Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var; tekrardan kazındı, tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. 2 haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içinde ne olur, kum da var saha içinde. Maç içinde daha net şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı, daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur."



"ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇ ÇOK KRİTİK"



"Barcelona maçından sonra söylemiştim. Özellikle önümüzdeki 5 maç çok kritik, çok önemli. PSG deplasmanı öncesi oynayacağımız 5 maç, buradaki kaderimizi belirleyecek maçlar demiştim. 2'sini kazandık, 3'üncü maça çıkıyoruz. Amacımız kazanmak. Bu tür maçlar stratejik maçlar. Her zaman kazanmak istiyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Amacımız kazanmak, her alacağınız puan da çok değerli. İlk 24, ilk 16 içinde olmak için buraları puanlarla geçmeniz gerekiyor."