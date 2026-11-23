Alman ve İspanyol devlerinin gözlemcilerinin, 21 yaşındaki Rus futbolcunun Aston Villa maçındaki performansını yerinde raporlayacağı öğrenildi.
DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus yıldız Aleksey Batrakov oldu.
Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov, kısa sürede takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri haline geldi.
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Avrupa devlerinin bu yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi ise genç yıldızın mevcut 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euro seviyesine çıkarmak ve ocak ayında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapatmak için harekete geçti.
Alman temsilcisinin yetkililerinin de Aston Villa karşısında 26 yaşındaki milli futbolcuyu tribünden canlı olarak takip edeceği ve detaylı bir scouting raporu hazırlayacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüple 2028-2029 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, sergilediği oyunla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda toplam 14 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, rakip filelere 6 gol gönderirken 4 de asist yaparak 10 gole doğrudan katkı sağladı.