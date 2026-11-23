Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında hakemlerin elini sıkma konusundaki prosedürle ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının bitiş düdüğünün ardından hakemin elini sıkmadığı gerekçesiyle 2. sarı kart görmüş ve derbide cezalı duruma düşmüştü. Buruk bu konuyla ilgili yöneltilen soruya,

"HAKEMLERİN ELİNİ SIKMAYLA İLGİLİ BİR KURAL YOK"



"Hakemlerin el sıkma prosedürüne daha fazla dikkat edecek misiniz?"



"Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum."