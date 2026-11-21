Galatasaray'dan Cevad Prekazi'ye anlamlı vefa
Galatasaraylı futbolcular, Samsunspor maçı öncesinde ısınmaya Cevad Prekazi için hazırlanan özel tişörtlerle çıkarak efsane ismi andı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın öncesinde Galatasaraylı futbolcular, ısınmaya Cevad Prekazi için hazırlanan özel tişörtlerle çıkarak, efsane ismi andı.
📸 Takımımız ısınmaya, unutulmaz futbolcumuz Cevad Prekazi için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. ♾️ #GSvSAM https://t.co/yhlaMVSv0Y— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 21, 2026