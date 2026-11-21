Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu. Saraloğlu, teknik direktör Okan Buruk'a verilen kırmızı kart hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim özellikle Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var... Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına bir anlam veremiyorum. Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız!"