Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Beşiktaş derbisi öncesi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Cimbom'un galibiyet golleri 4. dakikada Lucas Torreira ve 53. dakikada Yunus Akgün'den geldi. Samsunspor'un sayısını ise 57. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi ligde 31 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

KULÜP REKORU KIRILDI!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı üst üste 42'nci iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı ve Fatih Terim'in 41 maçlık yenilmezlik rekoru kırılmış oldu. Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde iç sahadaki son mağlubiyeti 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla alınan mağlubiyetti.

KAAN AYHAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan, Samsunspor maçında 11'de başladı. Bu sezon sadece Çorum FK müsabakasında görev alan Ayhan, Samsun karşılaşmasıyla ilk kez 11'de şans buldu.



LUCAS TORREIRA 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ



Galatasaray'ın ilk golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 4. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Wilfried Singo'nun dokunduğu topu kale önünde Torreira ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.



YUNUS AKGÜN BU SEZONKİ GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI



Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında Gabriel Sara'nın havadan pasında defansın arkasına sarkan Yunus, ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı Bilal'ın üzerinden ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçla ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Yunus Akgün'ün toplamda 4 golü bulunuyor.

Karşılaşmada 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.



LİGDE EVİNDE YENİLMEZLİK REKORU KIRDI



Süper Lig'de evinde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 42 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 34 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Aslan, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 7 müsabakanın 6'sını kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.



ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olduktan sonra rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor mücadelesiyle galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Cimbom, ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.





MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ UĞURCAN ÇAKIR'DAN



Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kale arkasındaki tribünde bulunan taraftarların oraya giden futbolcular, birlikte marşlar söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır da taraftarlara üçlü çektirdi.



CEVAD PREKAZI VE TİMUÇİN CUĞ İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI



Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Samsunspor maçı öncesinde anıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular da ısınmaya onun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Ayrıca Prekazi ve hayatını kaybeden eski milli futbolcu Timuçin Cuğ için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.