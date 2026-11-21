Galatasaray'da Okan Buruk şoku! Beşiktaş derbisinde yok
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 2-1 galip geldikleri Samsunspor maçı sonrası kırmızı kart gördü. Hakemi Ali Şansalan, karşılaşma biter bitmez 53 yaşındaki çalıştırıcıya yardımcı hakeme yaptığı itirazları sonucu sarı kart gösterdi. Daha sonra hakem Ali Şansalan'ın yanına giden Okan Buruk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası kırmızı kart gördü.
Hakemi Ali Şansalan; karşılaşma biter bitmez 53 yaşındaki çalıştırıcıya, yardımcı hakeme yaptığı itirazları sonucu sarı kart gösterdi.
Daha sonra hakem Ali Şansalan'ın yanına giden Okan Buruk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Okan Buruk gördüğü kırmızı kartın ardından Beşiktaş derbisinde saha kenarında yer alamayacak.