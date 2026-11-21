Transfer yarışı kızışıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız isim için Avrupa'dan da talipler çıktı. Monaco ve Olympique Lyon'un futbolcuyu gündemine aldığı belirtilirken, futbolcu için talep edilen bonservis bedeli transfer yarışını kızıştırdı. İşte detaylar...