Transfer yarışı kızışıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız isim için Avrupa'dan da talipler çıktı. Monaco ve Olympique Lyon'un futbolcuyu gündemine aldığı belirtilirken, futbolcu için talep edilen bonservis bedeli transfer yarışını kızıştırdı. İşte detaylar...
Avrupa'dan da birçok kulübün radarına giren 21 yaşındaki futbolcu için Fransa Ligue 1 ekipleri Monaco ve Olympique Lyon'un da devreye girdiği öne sürüldü.
Kulübünün yüksek bonservis beklentisi ise transfer yarışının önündeki en önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.
Avrupa futbolunda transfer piyasasının dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelen genç yıldız adayı, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Takımı ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Avrupa'nın önemli liglerinde forma giymek istediği belirtiliyor.
Rus basınından Championnat'ın gündeme taşıdığı habere göre Monaco, Senegalli orta saha Lamine Camara'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Rusya pazarına yöneldi.
Fransız temsilcisinin genel direktörü Thiago Scuro'nun, CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın temsilcileriyle temas kurduğu aktarıldı.
Monaco'nun transferde somut adım atması için öncelikle Lamine Camara'nın geleceğinin netleşmesini beklediği ifade edildi. Chelsea'ye transferi yaz döneminde gerçekleşmeyen 22 yaşındaki Senegalli futbolcuyla Liverpool başta olmak üzere Premier League ekiplerinin ilgilendiği belirtiliyor.
LYON DA TRANSFER YARIŞINA KATILDI
Fransa'dan Monaco'nun yanı sıra Olympique Lyon da Rus orta saha oyuncusunu takip eden kulüpler arasına katıldı. Lyon'un bu transferi gündemine almasının arkasında ise Tyler Morton'ın geleceği bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Liverpool'un da aralarında olduğu yedi kulübün ilgisini çeken Morton'ın olası ayrılığına karşılık Fransız ekibinin alternatif isimler üzerinde çalıştığı kaydedildi.
CSKA MOSKOVA'NIN BEKLENTİSİ...
Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin CSKA Moskova'nın bonservis beklentisini karşılaması gerekiyor.
Rus ekibinin Matvey Kislyak için 30 milyon euro talep ettiği, ancak pazarlıkların 20 milyon euro seviyesinden başlayabileceği öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
CSKA Moskova'nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Kislyak, bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
18 MAÇTA 17 KEZ İLK 11'DE
Hem merkez orta sahada hem de ön libero pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcu, çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor. CSKA Moskova formasıyla bu sezon 18 karşılaşmada görev alan Rus oyuncu, söz konusu mücadelelerin 17'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Farklı taktik sistemlere uyum sağlayabilmesi ve orta sahadaki pozisyon çeşitliliği, kendisini takip eden kulüpler açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
FRANSA LİGİNE ÖZEL İLGİ DUYUYOR
Transfermarkt'a konuşan Rus futbolcu, kariyerinde farklı liglerde ve taktik sistemlerde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olmayı hedeflediğini dile getirdi.
Genç orta saha, "Bence iyi bir futbolcu, bir ligden, takımdan veya teknik direktörden gelen tüm beklentilere uyum sağlayabilmeli. Belirli bir oyun tarzına ya da taktiksel dizilişe bağlı kalmayan, farklı liglere, takımlara ve pozisyonlara uyum gösterebilen çok yönlü bir oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fransa Ligue 1'i de yakından takip ettiğini belirten futbolcu, Aleksandr Golovin ve Matvey Safonov'un performanslarıyla ilgilendiğini söyledi. İki isimle milli takımda bir araya geldiklerini ve iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran genç oyuncu, Fransız futbolu ve Avrupa'daki oyun anlayışı hakkında kendilerinden bilgi aldığını ifade etti.
Golovin ve Safonov'un Fransa'daki performanslarını takip ettiğini belirten Rus futbolcu, "Önemli maçlarını izlemeye çalışıyorum. Başarılarına her zaman seviniyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Fransa Ligi ve genel olarak Avrupa futbolu hakkında kendilerine sorular soruyorum. Orada nasıl hissettiklerini ve bizim ligimizle arasındaki farkları öğrenmek gerçekten ilgimi çekiyor" dedi.
GÖZLER OCAK AYINDAKİ TRANSFER DÖNEMİNDE
Fransa Ligue 1 ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen genç orta saha için önümüzdeki haftalarda transfer temaslarının hız kazanması bekleniyor.
Rusya'dan ayrılmak isteyen futbolcunun geleceğinde CSKA Moskova'nın bonservis talebi ve kulüplerin transfer bütçeleri belirleyici olacak.
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Championnat:Lyon ve Monaco, CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Kislyak'ı gündemine aldı.
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