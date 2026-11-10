Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe ve Muhammed Salah sözleri!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Rus futbolcu, Fenerbahçe ve dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde 5 takviye yaparak kadrosunu güçlendirmişti.
Sarı-kırmızılıların Rafael Leao ile birlikte en çok konuşulan transferiyle Aleksey Batrakov oldu.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus yıldızı 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, etkili oyunu ve yaptığı skor katkısıyla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Yönetimin, şimdiden birçok Avrupa devinin radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde iyileştirmeye gideceği ve serbest kalma bedelini 55 milyon Euro'dan 100 milyon Euro'ya çıkaracağı iddia edilmişti.
Yıldız futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev de önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.
Kuzmichev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Aleksey Batrakov, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Batrakov'un Fenerbahçe ve Muhammed Salah ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.
Match TV'ye konuşan Aleksey Batrakov'un açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY'DA BU KADAR YILDIZ OLMASI BENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"
"Galatasaray'da bu kadar çok yıldız futbolcunun bulunması beni şaşkına çevirdi. Ancak hepsiyle rahatça iletişim kurulabiliyor. Açıkçası en büyük endişem takıma uyum sağlamakta zorlanmaktı. Fakat Osimhen, Leao ve diğer futbolcularla hiçbir sorun yaşamadım. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım."
SALAH VE OSIMHEN SÖZLERİ
"Türkiye Ligi'ne futbolcuların sadece kariyerlerinin son dönemini geçirmek için geldiklerini söyleyemem. Belki Salah böyle yapmış olabilir ama Osimhen kesinlikle öyle değil. O gerçekten mücadele ediyor."
"YAŞLI BİR KADROMUZ YOK, BELKİ FENERBAHÇE'DEKİ OYUNCULAR YAŞLIDIR"
"Galatasaray'ın çok yaşlı bir kadroya sahip olduğunu da söyleyemem. Belki Fenerbahçe'deki oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizim takımımızda böyle bir durum yok.
"SALAH KALİTESİNİ HEMEN GÖSTERMEYE BAŞLADI"
"Öte yandan Salah, Trabzonspor'da kalitesini hemen göstermeye başladı. Şimdiden goller atıyor ve skora katkı sağlıyor."