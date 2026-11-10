Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe ve Muhammed Salah sözleri!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Rus futbolcu, Fenerbahçe ve dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...