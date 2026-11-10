Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç
Galatasaray'da RAMS Park'ın zemin sorununa yönelik harekete geçiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, çimlerin belirlenen karşılaşmaya kadar iyileştirilmesi için çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. İşte RAMS Park'tan son gelişmeler...
Galatasaray kısa süre önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etmişti.
Cimbom kritik mücadeleden 2-0'lık skorla zaferle ayrılmasına karşın RAMS Park'ın zemin sorunu gündeme oturmuştu.