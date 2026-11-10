Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemin sorununa yönelik harekete geçiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, çimlerin belirlenen karşılaşmaya kadar iyileştirilmesi için çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. İşte RAMS Park'tan son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Galatasaray kısa süre önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etmişti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Cimbom kritik mücadeleden 2-0'lık skorla zaferle ayrılmasına karşın RAMS Park'ın zemin sorunu gündeme oturmuştu.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Hatta karşılaşmanın ardından sakatlanan Victor Osimhen'in saha zemini için mücadele oynanırken vermiş olduğu tepki dikkatlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Galatasaray'ın, milli ara öncesinde Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ettiği maçta da yine zemin sorunu göze çarpmıştı.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı camia kolları sıvadı.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Kısa süre içerisinde eski halini aratır bir duruma gelen RAMS Park'ın artık yeşili andırmayan zemini, milli arada her gün tedavi görecek.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zemini için kritik çalışma! İşte hedeflenen maç

Samsun maçına kadar zeminin biraz olsun toparlanması hedefleniyor.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Stuttgart #Victor Osimhen #Amedspor #Cimbom #Galatasaray #Rams Park
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Batrakov'dan F.Bahçe ve Salah sözleri!
Sonraki Haber
Batrakov'dan F.Bahçe ve Salah sözleri!