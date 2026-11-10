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Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bilal El Khannouss için Stuttgart'ın bonservis beklentisi değişti. Alman ekibi, daha önce 65 milyon euro istediği Faslı yıldızın fiyatını bonuslarla birlikte çok daha aşağılara düşürdü. Alman basını Galatasaray'ın oyuncu için harekete geçeceğini duyurdu. İşte transferde tüm detaylar...

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Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Sarı-kırmızılılar, devre arasında en az 3 transfer yapmayı hedeflerken takımdan ayrılması planlanan isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Sezon başında kadroya katılan El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, Leroy Sane için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

GÜNDEMDEKİ İSİM EL KHANNOUSS

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki öncelikleri arasında stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak bulunuyor. Hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için gündeme gelen ilk isim ise Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss oldu.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Daha önce de Faslı futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

STUTTGART'IN TALEBİ 40 MİLYON EURO

Sky De'nin haberine göre Stuttgart, Bilal El Khannouss'un transferi için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Alman ekibinin, bu seviyede bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına engel olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

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Sky'ın aktardığı bilgilere göre Stuttgart, daha önce El Khannouss için 65 milyon euro talep etmiş ancak bu rakam ilgilenen kulüpler tarafından yüksek bulunmuştu. Alman ekibinin yeni bonservis beklentisi ise bonuslarla birlikte 40 milyon euroya geriledi. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgisini sürdürdüğü ve transfer için ciddi görüşmeler yapmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

EL KHANNOUSS'TAN GALATASARAY MESAJI

Bilal El Khannouss, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Faslı futbolcu, kendisine yöneltilen "Galatasaray'dan teklif aldın mı?" sorusuna "Allah bilir" yanıtını vermişti. "Seni Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu ise "İnşallah, sadece Galatasaray" sözleriyle cevaplamıştı.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

El Khannouss, ayrıca Victor Osimhen hakkında da övgü dolu ifadeler kullanarak Nijeryalı yıldızın dünya çapında bir forvet olduğunu söylemişti.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

OKAN BURUK'TAN EL KHANNOUSS AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart maçının ardından DAZN'a verdiği röportajda Bilal El Khannouss'u transfer döneminde takip ettiklerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli de Kicker'e verdiği röportajda sarı-kırmızılıların sezon başında Faslı futbolcuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

SEBASTIAN HOENESS'TEN OKAN BURUK'A YANIT

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ise Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Bild'e konuştu.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Buruk'un El Khannouss'u takip ettiklerini söylemesi üzerine yöneltilen soruya yanıt veren Alman teknik adam, oyuncusunun Stuttgart'ta mutlu olduğunu belirterek transfer ihtimali konusunda endişe taşımadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. Endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduğunu her gün görüyor ve hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Okan Buruk'un açıklamalarını doğru bulmadığını da belirten Hoeness, "Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bilal El Khannouss için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Stuttgart'ın 40 milyon Eurolara gerilemesi transfer ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

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Sky De: "Stuttgart, Bilal El Khannouss için başlangıçta 65 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Ancak bu rakam, oyuncuyla ilgilenen tüm kulüpler için oldukça yüksek bulundu. Alman ekibi, Faslı futbolcunun bonservis bedelini bonuslar dahil 40 milyon euroya düşürdü. 2030 yılına kadar Stuttgart ile sözleşmesi bulunan El Khannouss için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor."

#Galatasaray #Stuttgart #Lesley Ugochukwu #Leroy Sane #UEFA Şampiyonlar Ligi
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