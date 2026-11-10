Galatasaray'ın istediği Bilal El Khannouss'un bonservisi düştü! İşte yeni fiyatı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bilal El Khannouss için Stuttgart'ın bonservis beklentisi değişti. Alman ekibi, daha önce 65 milyon euro istediği Faslı yıldızın fiyatını bonuslarla birlikte çok daha aşağılara düşürdü. Alman basını Galatasaray'ın oyuncu için harekete geçeceğini duyurdu. İşte transferde tüm detaylar...