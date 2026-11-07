Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması: Sakatlıktan dönüş tarihiyle ilgili konuştu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Buruk, Osimhen ve Leao'nun sakatlıklarıyla ilgili konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının kendilerini üzdüğünü aktaran Buruk, "Bugün Leao sakatlanarak oyundan çıktı. Yarın kontrolü yapılacak. Tam kadro olduğumuzda çok mutluyduk. Bazen iyi giderken böyle nazar değebiliyor. İnşallah sakat oyuncularımız en kısa sürede takıma döner." dedi.

Buruk, iki futbolcunun dönüş zamanıyla ilgili, "Osimhen'in dönüşüyle ilgili net bir süre yok. Her şey iyi giderse diye tahmin ediyoruz. Gün gün durumu takip edilecek. Milli ara olması bizim için 2 haftalık bir kazanç oldu. İnşallah en kısa zamanda döner. Ancak dönüş süresinden çok en sağlık şekilde dönmesi önemli. Bir hafta veya 3-5 gün için onu riske etmeyeceğimiz zamanlar olabilir. Milli ara sonrası durumunu göreceğiz. Leao'nun durumunu bilmiyoruz. Yarın belli olacak." açıklamasını yaptı.