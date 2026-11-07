Gabriel Sara: Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta ağırladığı Amed SK'yı 4-3'le geçen Galatasaray'da 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Gabriel Sara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında en yakın takipçisi Amed SK'yı 4-3 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da 100. maça çıkan Gabriel Sara, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, "Açıkçası iyi bir maç oldu. İlk yarı daha iyiydi. Galip gelmek iyi bir şey. 90. dakikada gol yemek olmaz. Hatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz. 100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım." dedi.