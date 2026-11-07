Galatasaray, Stuttgart maçı sonrası sol dizinden sakatlık yaşadığı açıklanan Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.