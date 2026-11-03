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Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Roma, rotasını yeniden Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Napoli, Newcastle United ve Everton'ın da devrede olduğu transferde İngiliz ekiplerinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Roma, kadrosunu güçlendirmek adına orta saha takviyesine de yöneldi.

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Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, özellikle Lorenzo Pellegrini'nin yaşadığı ağır sakatlığın ardından bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

İtalyan ekibinin transfer listesinde Avrupa'dan birçok önemli isim bulunurken, gündeme gelen son futbolcunun Galatasaray'da forma giydiği ortaya çıktı.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Alman basınından Fussball-News.de'nin haberine göre Roma, sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'yı yeniden gündemine aldı.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Daha önce de İtalyan ekibinin radarına giren 1999 doğumlu futbolcu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Sara için yalnızca Roma değil, Napoli de devrede.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'ın da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

İngiliz ekiplerinin transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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