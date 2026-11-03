Avrupa ekipleri Galatasaraylı yıldızın peşinde! Gasperini çok istiyor

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Roma, rotasını yeniden Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Napoli, Newcastle United ve Everton'ın da devrede olduğu transferde İngiliz ekiplerinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)