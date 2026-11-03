Galatasaray U19 ile Stuttgart U19 berabere kaldı!
UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19, sahasında Stuttgart U19 ile berabere kaldı.
UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray U19, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Stuttgart U19 ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 23. dakikada Berat Luş ve 73. dakikada Arda Tagay kaydetti.
Alman temsilcisinin golleri ise 49. dakikada Enis Redzepi ve 87. dakikada Brayann Kenmoe'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 2'ye çıkarırken, Stuttgart ise 4 puana yükseldi.