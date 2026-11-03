UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna güçlü bir şekilde devam etmek isteyen Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırlıyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, kritik 90 dakikadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında yaşanan tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilir ve maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda temsil eden Galatasaray, sahasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



GALATASARAY-STUTTGART İLK 11'LER



Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Lemina, Torreira; Batrakov, Yunus, Barış; Osimhen



Stuttgart: Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstad; Leweling, Prömel, Atakan, Füchrich; Deniz, El Khannous, Demirovic.



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GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. RAMS Park'ta yapılan mücadele saat 20.45'te başladı. Mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Karşılaşmanın hakemi ise İngiliz Chris Kavanagh.



GALATASARAY 3, STUTTGART 7 PUANDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.

Devler Ligi'ndeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.