Okan Buruk'tan Stuttgart galibiyeti sonrası hakem tepkisi! "Kararlarını rakipten yana kullandı"

Stuttgart galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, takımının performansını değerlendirirken hakem yönetimine de tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, Stuttgart'ın hücum gücüne dikkat çekti. Rakibin aynı zamanda savunmada boşluklar verdiğini ifade eden Buruk, doğru paslarla çıkabildiklerinde daha etkili olduklarını söyledi.

"KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Okan Buruk, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Maç beklediğimiz gibi oldu. Stuttgart'ın hücum gücü yüksek ama çok da pozisyon veren bir takım. Maçta çok pozisyon oldu. Ne zaman sakin kaldık, pasla çıktık daha iyi oldu. Daha iyi bir skorla devreye girebilirdik. Maçın başında golü de yiyebilirdik. 2-0 sonrası üçüncü golü de bulabilirdik. Yakın verilerle geçti maç. Kazanmak çok önemliydi. 2-0 öndeyken bile iki tane hücum geçişi yedik. Bazen topla oynarken, hücum yaparken, bekler hücuma çıktığında boşlukları kullanmaya çalıştılar. Tehlikeli bir takımla oynadık, gol yemeden kazandık. Bir sonraki tur için çok önemli bir gündü. Hedefimiz yukarılara doğru gitmek."

OKAN BURUK'TAN HAKEME ELEŞTİRİ

Mücadeledeki saha şartlarına ve hakem yönetimine de değinen Buruk, özellikle ilk yarıda yaşanan sert müdahalelere dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, bazı pozisyonlarda sarı kartların daha fazla çıkabileceğini belirtirken Mario Lemina'nın pozisyonunun kırmızı kartla sonuçlanıp sonuçlanmaması gerektiğini de sorguladı.

Buruk, hakem yönetimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi. İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi? İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz."



Galatasaray, Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci zaferini elde ederken puanını 6'ya yükseltti.