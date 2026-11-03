Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan mücadele öncesinde anlamlı bir an yaşandı. Karşılaşmanın seremonisinde, La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta aldığı darbe sonrası yaşamını yitiren Tenerife futbolcusu Jesús de Miguel Alameda anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.