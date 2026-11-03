Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan mücadele öncesinde anlamlı bir an yaşandı. Karşılaşmanın seremonisinde, La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta aldığı darbe sonrası yaşamını yitiren Tenerife futbolcusu Jesús de Miguel Alameda anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Karşılaşmanın seremonisinde La Liga 2'de oynanan Tenerife-Andorra maçında sahada aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Tenerifeli futbolcu Jesús de Miguel Alameda için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşu sırasında LED panolar, saygı ve yas dolayısıyla söndürüldü ve skorboardda da bir görüntü yansıtıldı.