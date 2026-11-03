Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek! Stuttgart maçında anlamlı pankartlar

Galatasaray taraftarları, Stuttgart karşılaşmasında açtıkları pankartlarla Filistin ve Gazze halkına destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünlerden yükselen mesajlar, Avrupa gecesinde tüm dünyanın dikkatini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kritik Avrupa gecesinde tribünleri doldururken açtıkları pankartlarla tüm dünyaya Filistin halkının yanında oldukları mesajını gönderdi. Açılan pankartlarda "Kudüs özgür değilse, dünya esirdir", "İnsanlık, Gazze'de vicdanını yitirdi" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" ifadeleri yer aldı.

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